Сильнейшая песчаная буря накрыла страны Персидского залива (видео)

- Азия и мир, погода
- 11:51, 15 марта 2021
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CentralAsia (CA) - Сильнейшая песчаная буря накрыла государства Персидского залива, в том числе Катар и Саудовскую Аравию, сообщило РИА Новости.
В пятницу вечером в регионе неожиданно установилась нетипичная для этого времени года удушающая жара, затем начался сильный ветер. Он поднял в воздух тучи песка и пыли, которые закрыли небо и снизили видимость до нескольких метров. Пыль и песок покрыли здания и машины, проникли в дома сквозь стыки в окнах.
Песчаная буря принесла с собой холодный фронт. В столице Катара Дохе температура резко упала до плюс 16 градусов.
В эти выходные из-за погоды была снижена активность гражданской и военной авиации. Как сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией, из-за пыльной бури были отменены полеты ВВС Саудовской Аравии.
Saudi Arabia #Sandstorm pic.twitter.com/BAenP6EYhz— ??????? (@ThierryJFT) March 13, 2021