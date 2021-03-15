Сильнейшая песчаная буря накрыла страны Персидского залива (видео)

CentralAsia (CA) - Сильнейшая песчаная буря накрыла государства Персидского залива, в том числе Катар и Саудовскую Аравию, сообщило РИА Новости.

В пятницу вечером в регионе неожиданно установилась нетипичная для этого времени года удушающая жара, затем начался сильный ветер. Он поднял в воздух тучи песка и пыли, которые закрыли небо и снизили видимость до нескольких метров. Пыль и песок покрыли здания и машины, проникли в дома сквозь стыки в окнах.

Песчаная буря принесла с собой холодный фронт. В столице Катара Дохе температура резко упала до плюс 16 градусов.

В эти выходные из-за погоды была снижена активность гражданской и военной авиации. Как сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией, из-за пыльной бури были отменены полеты ВВС Саудовской Аравии.