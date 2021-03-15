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  15 марта 2021
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В Таджикистане за сутки сошли 7 снежных лавин

CentralAsia (TJ) -  За минувшие сутки в Таджикистане зарегистрирован сход семи снежных лавин, сообщает НИАТ «Ховар» со ссылкой на Комитета по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне при правительстве.

14 марта на территории Шугнанского, Рушанского и Ишкашимского районов ГБАО зафиксирован сход снежных лавин. Движение автотранспорта на разных участках автотрасс «Хорог – Ишкашим», «Хорог – Мургаб» и «Хорог – Куляб – Душанбе» временно было приостановлено.

Также на 71, 73 и 79 км автотрассы «Душанбе – Айни» зарегистрирован сход снежных лавин. Это привело к заторам на автодороге. На данный момент дороги полностью расчищены, движение восстановлено.

Кроме того, на 303 км автодороги «Вахдат – Лахш – Саритош Республики Кыргызстан» также зафиксирован сход снежной лавины, длина которой составила почти 100 метров, а высота — 4 метра. В результате схода лавины жертв и разрушений жилых строений не зафиксировано.

Из-за выпавших осадков и повышения температурного фона на территории горных районов РРП, южных склонах Гиссарского хребта и в западной части ГБАО сохраняется высокая опасность схода лавин, камнепадов и селевых потоков, а также образование гололеда на перевалах и горных участках дорог. Высока вероятность тумана в долинах и предгорьях.

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