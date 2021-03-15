Общий внешнеторговый оборот Монголии за первые два месяца вырос на 48,4%

CentralAsia (MNG) - За первые два месяца 2021 года Монголия торговала со 112 странами со всего мира, а общий торговый оборот достиг 2,3 млрд долларов США, из которых 1,3 млрд приходилось на экспорт, а 922,3 млн — на импорт.

Общий внешнеторговый оборот увеличился на 736,1 млн долларов (48,4%), при этом экспорт увеличился на 563,8 млн долларов (73,2%), а импорт увеличился на 172,3 млн долларов (23,0%) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В феврале 2021 года экспорт достиг 694,7 млн долларов, увеличившись на 54,8 млн долларов (8,6%), а импорт достиг 463,5 млн долларов, увеличившись на 4,6 млн долларов (1,0%) по сравнению с предыдущим месяцем.

Сальдо внешней торговли было профицитным в размере 412,3 млн долларов за первые два месяца 2021 года, увеличившись на 391,6 млн долларов по сравнению с 20,7 млн долларов за первые два месяца 2020 года. Торговля с Китаем достигла 1,6 млрд долларов за первые 2 месяца текущего года, что составляет 69,6% от общего товарооборота.

На битумный уголь и медные концентраты приходилось 33,5% и 35,8% от общего объема экспорта в Китай, соответственно, на битуминозный уголь приходилось 98,7% от общего экспорта в Сингапур, а на плавиковый шпат приходилось 41,7% от общего объема экспорта в Россию.

За первые два месяца 2021 года рост экспорта на 563,8 млн долларов по сравнению с предыдущим годом был обусловлен увеличением экспорта медных концентратов на 217,7 млн долларов и экспорта угля на 219,4 млн долларов.

В первые два месяца 38,0% от общего объема импорта было из Китая, 27,9% — из России, 8,0% — из Японии, 3,7% — из Республики Корея и 3,3% — из Германии, которые приходится 80,9% от общего объема импорта.

В первые два месяца 52,4% от общего импорта из России составили нефтепродукты, 67,6% от общего импорта из Японии составили автомобили, 6,2% от общего импорта из Китая составили электроэнергию, 12,3% — грузовики и 81,5% — импорт прочей продукции.

Увеличение импорта на 172,3 млн долларов по сравнению с предыдущим годом в основном связано с увеличением импорта пшеницы на 40,1 млн долларов, увеличением грузовых автомобилей на 34,6 млн долларов и увеличением количества легковых автомобилей на 8,0 млн долларов.

Экспорт минеральных продуктов, пищевых продуктов и продуктов растительного происхождения в общем объеме экспорта составил 92,7 процента. С другой стороны, 64,7 процента от общего объема импорта составили минеральные продукты, машины, оборудование, электрические приборы, транспортные средства и их запасные части и продукты питания.

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