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  15 марта 2021
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Президент Казахстана поздравил Иманбека Зейкенова с победой на «Грэмми»
Касым-Жомарт Токаев
Касым-Жомарт Токаев
// Известия
Предыстория: Казахстанец Иманбек Зейкенов завоевал премию «Грэмми»

CentralAsia (KZ) -  Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев с радостью и воодушевлением воспринял новость о присуждении премии «Грэмми» молодому казахстанскому музыканту Иманбеку Зейкенову. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Берик Уали.

«Благодаря своему таланту и целеустремленности диджей Imanbek завоевал одну из главных наград мирового шоу-бизнеса. Его творчество показало, что одаренные молодые люди из Казахстана могут покорить самые высокие вершины! От имени президента поздравляю Иманбека с этой яркой победой и желаю новых творческих успехов!» - написал Уали на своей странице в Фейсбуке.

20-летний Иманбек Зейкенов получил награду за ремикс композиции «Roses» американского рэпера Cейнта Джона. Он стал первым казахстанцем, которого номинировали на «Грэмми».

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