Из Афганистана в Узбекистан пытались провезти пропитанные героином куртки и ковер

CentralAsia (UZ) - В результате оперативного мероприятия на приграничном таможенном посту “Айритом” в Сурхандарьинской области (Южные ворота Узбекистана) выявлен очередной факт попытки незаконного ввоза наркотических средств.

"Подозрительное нервное поведение двух прибывших на таможенный пост граждан привлекло внимание таможенников. Хотя на первый взгляд при них не было запрещенных товаров, все же было решено их досмотреть", - сообщила пресс-служба ГТК Узбекистана.

В ходе таможенного досмотра выяснилось, что граждане пытались оригинальным методом пронести запрещенные к ввозу наркотические средства.

В результате проведенного таможенного контроля было установлено, что внутренняя подкладка курток граждан была искусно пропитана наркотиками. Также выяснилось, что наркотиками был пропитан и один старый ковер, находившийся среди личных вещей одного из этих лиц.

По результатам последующей химической экспертизы, было установлено, что подкладка курток была пропитана наркотическим средством героин общим весом более 608 граммов, а ковер 1 килограммом 177 граммами героина.

Общий вес изъятого с правонарушителей наркотического средства героин составил 1 килограмм 785 граммов.

В настоящее время по выявленным фактам преступлений таможенными органами возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям Уголовного кодекса Республики Узбекистан и ведутся следственные действия, сообщает пресс-служба ГТК РУз.

Гости из Афганистана попадают в Узбекистан через пограничный таможенный пост «Айритом» в Сурхандарьинской области. В прошлом году через этот пост проходило около 40 тысяч грузовиков и легковых автомобилей, а в среднем 100-110 автомобилей в день проходили таможенный контроль и досмотр.