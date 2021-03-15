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  15 марта 2021
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Минздрав Узбекистана прокомментировал увеличение количества зараженных коронавирусом

CentralAsia (UZ) -  В узбекском сегменте соцсетей в последние пару дней распространяется информация о том, что в Узбекистане ситуация с коронавирусом ухудшается. В информации отмечается, что практически все больницы вновь заполнены. В Министерстве здравоохранения Узбекистана опровергли эту информацию.

В Минздраве отметили, что действительно количество зараженных в последнее время выросло. Однако делать из этой ситуации трагедию не стоит.

По данным министерства, количество зараженных выросло из-за того, что многие граждане забыли о мерах защиты от вируса. Кроме того, рост числа больных связан со вспышкой острых респираторных заболеваний в осенний и весенний период.

По данным на 14 марта, в Узбекистане коронавирусная инфекция выявлена у 111 человек. Такого количества новых больных с декабря 2020 года не наблюдалось.

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