Минздрав Узбекистана прокомментировал увеличение количества зараженных коронавирусом

CentralAsia (UZ) - В узбекском сегменте соцсетей в последние пару дней распространяется информация о том, что в Узбекистане ситуация с коронавирусом ухудшается. В информации отмечается, что практически все больницы вновь заполнены. В Министерстве здравоохранения Узбекистана опровергли эту информацию.

В Минздраве отметили, что действительно количество зараженных в последнее время выросло. Однако делать из этой ситуации трагедию не стоит.

По данным министерства, количество зараженных выросло из-за того, что многие граждане забыли о мерах защиты от вируса. Кроме того, рост числа больных связан со вспышкой острых респираторных заболеваний в осенний и весенний период.

По данным на 14 марта, в Узбекистане коронавирусная инфекция выявлена у 111 человек. Такого количества новых больных с декабря 2020 года не наблюдалось.