В Узбекистане открылась новая мечеть на 8 тысяч человек (фото)

CentralAsia (UZ) - В махалле «Мерганча» Ургутского района Самаркандской области состоялась сдача в эксплуатацию новой центральной мечети, построенной при поддержке благотворителей, сообщило УзА.



Мечеть, общая площадь которой составляет 1,06 гектара, состоит из двух этажей. Здесь одновременно могут совершать молитву около 8 тысяч человек. Мечеть украшает купол высотой 36 метров. Здание окружено с четырех сторон минаретами высотой 40 метров.

Здесь также есть современное помещение для омовения, административное здание со всеми удобствами для имамов-хатибов и других служащих.