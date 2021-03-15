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  15 марта 2021
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В Узбекистане открылась новая мечеть на 8 тысяч человек (фото)

CentralAsia (UZ) -  В махалле «Мерганча» Ургутского района Самаркандской области состоялась сдача в эксплуатацию новой центральной мечети, построенной при поддержке благотворителей, сообщило УзА.

Мечеть, общая площадь которой составляет 1,06 гектара, состоит из двух этажей. Здесь одновременно могут совершать молитву около 8 тысяч человек. Мечеть украшает купол высотой 36 метров. Здание окружено с четырех сторон минаретами высотой 40 метров.

Здесь также есть современное помещение для омовения, административное здание со всеми удобствами для имамов-хатибов и других служащих.

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