[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  15 марта 2021
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Юрий Шатунов рассказал об убийстве участника «Ласкового мая» на его глазах

CentralAsia (CA) -  Российский певец Юрий Шатунов в эфире телеканала «Россия 1» высказался об убийстве бывшего участника группы «Ласковый май», клавишника Михаила Сухомлинова.

Трагедия произошла осенью 1993 года около дома Шатунова. На тот момент Сухомлинов уже покинул музыкальный коллектив, однако по-прежнему дружил с вокалистом.

«Утро. Я проснулся, включил клавиши, надел наушники. Мишка собрался, позавтракал, спустился вниз (вышел на улицу). Два выстрела. Я смотрю в окно, машина отъезжает. Не помню, какого цвета и какие номера», - передает слова Шатунова РИА Новости.

После этого музыкант вышел во двор и увидел окровавленное тело Сухомлинова.

«Смотрю — у него вся шея как сито. Там не пуля, там было два выстрела из дробовика, картечь», - отметил артист.

Шатунов добавил, что клавишник умер у него на руках.

print
  • На утро 15 марта в Казахстане коронавирус выявлен у 1011 человек
  • Шесть человек погибли, более 80 пропали без вести в сильной песчаной буре в Монголии
  • В Монголии введен «оранжевый» уровень опасности для сдерживания COVID-19


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2021.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com