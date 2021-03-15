Юрий Шатунов рассказал об убийстве участника «Ласкового мая» на его глазах

CentralAsia (CA) - Российский певец Юрий Шатунов в эфире телеканала «Россия 1» высказался об убийстве бывшего участника группы «Ласковый май», клавишника Михаила Сухомлинова.

Трагедия произошла осенью 1993 года около дома Шатунова. На тот момент Сухомлинов уже покинул музыкальный коллектив, однако по-прежнему дружил с вокалистом.



«Утро. Я проснулся, включил клавиши, надел наушники. Мишка собрался, позавтракал, спустился вниз (вышел на улицу). Два выстрела. Я смотрю в окно, машина отъезжает. Не помню, какого цвета и какие номера», - передает слова Шатунова РИА Новости.



После этого музыкант вышел во двор и увидел окровавленное тело Сухомлинова.



«Смотрю — у него вся шея как сито. Там не пуля, там было два выстрела из дробовика, картечь», - отметил артист.

Шатунов добавил, что клавишник умер у него на руках.