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  15 марта 2021
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Число зараженных коронавирусом в России превысило 4,4 млн

CentralAsia (CA) -  За минувшие сутки в России зарегистрировано 9437 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает оперативный штаб.

Новые случаи выявлены в 83 регионах страны, в том числе активно без клинических проявлений — 1 077 (11,4%). Таким образом, всего в России нарастающим итогом зафиксировано 4 400 045 случаев (+0,21%) коронавирусной инфекции.

По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено свыше 115,5 млн лабораторных исследований на COVID-19, в том числе 280 тыс. - за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 497 765 человек.

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