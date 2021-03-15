Число зараженных коронавирусом в России превысило 4,4 млн

CentralAsia (CA) - За минувшие сутки в России зарегистрировано 9437 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает оперативный штаб.



Новые случаи выявлены в 83 регионах страны, в том числе активно без клинических проявлений — 1 077 (11,4%). Таким образом, всего в России нарастающим итогом зафиксировано 4 400 045 случаев (+0,21%) коронавирусной инфекции.



По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено свыше 115,5 млн лабораторных исследований на COVID-19, в том числе 280 тыс. - за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 497 765 человек.