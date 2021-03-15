В России от коронавируса за сутки умерли 404 человека

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CentralAsia (CA) - В России за прошедшие сутки от коронавирусной инфекции скончались 404 человека, передает оперативный штаб.



Так, большинство новых случаев смерти зафиксировано в Москве — 51 и Санкт-Петербурге — 45.



Общее количество жертв коронавируса в России достигло 94 494 человек. Всего с начала пандемии в РФ COVID-19 выявлен у 4,4 млн человек, из них вылечились — 4 млн, под медицинским наблюдением остаются 497 765 пациентов.