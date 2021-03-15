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  15 марта 2021
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В Ташкенте состоялось очередное заседание СНК ШОС под председательством Таджикистана

CentralAsia (TJ) -  В Ташкенте 10-13 марта на базе исполнительного комитета Региональной антитеррористической структуры Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) под председательством Таджикистана состоялось очередное заседание Совета национальных координаторов (СНК) государств-членов ШОС.

Как сообщает пресс-служба МИД Таджикистана, в повестку дня было включено около 50 вопросов, связанных с текущей деятельностью организации. Делегации рассмотрели ход подготовки к заседанию Совета глав государств-членов ШОС 16-17 сентября 2021 года в Душанбе, приняли за основу проекты повестки дня и перечня документов, планируемых к подписанию на юбилейном саммите ШОС. Национальные координаторы утвердили план основных мероприятий ШОС на 2021 год, состоящий из 152 пунктов.

В ходе заседания состоялся обмен мнениями по вопросу о новом ротационном цикле руководителей постоянно действующих органов организации, инициативе таджикской стороны о создании в Душанбе Антинаркотического центра ШОС и по проектам меморандумов о взаимопонимании между ШОС и международными организациями.

Председательство Таджикистана проходит под девизом «20 лет ШОС: сотрудничество во имя стабильности и процветания».

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