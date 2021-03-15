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  15 марта 2021
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Таджикские СМИ сообщают о скором возобновлении работы двух КПП на границе с Кыргызстаном

CentralAsia (TJ) -  Глава Согдийской области Таджикистана Раджаббой Ахмадзода 15 марта в Худжанде примет полномочного представителя правительства Кыргызстана в Баткенской области Омурбека Суваналиева. Об этом сообщает портал «Азия-Плюс» со ссылкой на источника в администрации главы Согда.

Отмечается, что стороны обсудят открытие КПП «Кулунду» и «Кайрагач» Лейлекского района Баткенской области на границе с Согдийской областью, которые были закрыты из-за пандемии COVID-19.

Источник отметил, что решение об открытии вышеназванных КПП будет окончательно принято по итогам встречи глав ГКНБ Таджикистана и Кыргызстана, которая намечена на 16 марта в Гулистоне.

«Скорее всего, КПП будут открыты в дни празднования Навруза», - отметил источник.

Правительство Кыргызстана 20 мая прошлого года ввело временное ограничение движения на КПП «Кулунду-автодорожный» и «Кайрагач-автодорожный» на кыргызско-таджикском участке госграницы.

Временное ограничение по пересечению было введено как для людей, так и для транспортных средств, животных.

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