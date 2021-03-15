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  15 марта 2021
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В Ташкенте ужесточают карантинные требования в общественном транспорте

CentralAsia (UZ) -  В столице Узбекистана в общественном транспорте усилят контроль за соблюдением карантинных мер. Об этом сообщили в пресс-службе «Тошшахартрансхизмат».

«Учитывая сложившуюся эпидемиологическую ситуацию, в целях предотвращения распространения вируса COVID-19 и различных сезонных инфекций в общественном транспорте и защиты здоровья пассажиров, пользующиеся общественным транспортом, будут обязаны носить медицинскую маску, а также строго соблюдать установленные карантинные требования и санитарные нормы», - говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что теперь будет постоянно контролироваться температура тела водителей и усилены дезинфекционные работы. Помимо того, пассажиры без масок в транспорт допускаться не будут.

С 12 марта в Узбекистане выросло число новых случаев, выявляемых за сутки. Согласно последним данным Минздрава, за сутки, 14 марта, в Узбекистане было зафиксировано самое большое число заболевших коронавирусом за последние месяцы – 111 человек.

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