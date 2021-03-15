Казахстан и ОАЭ подписали инвестиционные соглашения на $2,2 млрд (фото)

CentralAsia (KZ) - Премьер-министр Казахстана Аскар Мамин в рамках рабочей поездки в Абу-Даби провел переговоры с вице-президентом и премьер-министром Объединенных Арабских Эмиратов, эмиром Дубая Мохаммедом ибн Рашидом Аль Мактумом и заместителем премьер-министра, министром по делам президента ОАЭ шейхом Мансуром бен Заид Аль Нахаяном.



Как сообщает пресс-служба правительства Казахстана, стороны обсудили ход реализации достигнутых ранее договоренностей и перспективы двустороннего сотрудничества в торгово-экономической, финансово-инвестиционной, транспортно-логистической, агропромышленной, туристической, космической, горно-металлургической, энергетической и других сферах. Мамин также встретился с капитанами бизнеса ОАЭ – руководством государственного холдинга «Mubadala», компании «Aldar Properties», «ADQ», «Al Dahra Holding», «International Holdings Company» («Royal Group»).



По итогам переговоров подписаны 17 межправительственных и коммерческих соглашений между Казахстаном и ОАЭ по реализации совместных проектов по строительству птицефабрик и молочно-товарных ферм, производству и переработке фруктов и грибов, сотрудничеству в отраслях ГМК и геологоразведки, созданию индустриального парка в промышленной зоне города Экибастуз, туристического комплекса «Катон-Карагай» в Восточно-Казахстанской области, а также открытию в Казахстане производства компонентов к электромобилям.



ОАЭ примут участие в реализации в Карагандинской области проектов по водоснабжению и водоотведению, которые предполагают передачу передовых технологий и последующую локализацию производства в Казахстане. Для финансирования проектов в АПК Казахстан и ОАЭ учредят совместный фонд с общим капиталом в $100 млн. На площадке МФЦА будет развиваться сотрудничество в сфере «E-Banking».



Общая сумма инвестиций в экономику Казахстана по указанным проектам составит порядка $2,2 млрд. Инвестиционные проекты предусматривают создание новых производств с высокой добавленной стоимостью и рентабельностью, а также большим потенциалом спроса как на внутреннем, так и перспективных внешних рынках. Их реализация позволит создать в Казахстане новые качественные рабочие места, внедрить передовые технологии и практики. В рамках расширения авиасообщения между двумя странами эмиратский лоукостер «Wizz Air Abu Dhabi» в мае этого года начнет регулярные пассажирские авиаперевозки по маршрутам «Абу-Даби - Алматы» и «Абу-Даби - Нур-Султан».



В городе Дубай глава правительства провел переговоры с руководством Дубайского международного финансового центра (DIFC) и «Инвестиционной корпорации Дубай», в ходе которых обсудил дальнейшие перспективы развития финансово-инвестиционного сотрудничества РК и ОАЭ, в том числе на площадке МФЦА.



В рабочей поездке приняли участие председатель Агентства по стратегическому планированию и реформам – Управляющий МФЦА Кайрат Келимбетов, министры индустрии и инфраструктурного развития Бейбут Атамкулов, сельского хозяйства – Сапархан Омаров, экологии, геологии и природных ресурсов – Магзум Мирзагалиев, юстиции – Марат Бекетаев, акимы Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов, Карагандинской области – Женис Касымбек, председатель правления АО «НУХ «Байтерек» Айдар Арифханов.

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