В Туркменистан пришли снег и рекордные морозы до минус 16 градусов

CentralAsia (TM) - В Туркменистане зафиксированы аномальные для середины марта холода. 14 марта в местечке Екеже Дашогузского велаята температура опустилась до -16,6 градусов, сообщает сайт «Метеожурнал».

«Никогда за время наблюдений за погодой после 10 марта температура не опускалась в этом регионе до таких значений», – пишет издание.

Рекорды минимальной температуры для этой даты зафиксированы в Ашхабаде (-5,8 градусов), в Туркменабате (-8,6 градусов), Туркменбаши (-5,9 градусов) и в ряде других районов.

Издание предупреждает, что в большинстве районов страны 15 марта рекорды минимальных температур могут также обновиться.

Вместе с холодной погодой, 13-14 марта почти всю территорию страны накрыло снежным покровом, что не характерно для региона в середине марта.

Как сообщают "Хроники Туркменистана", самая большая толщина снежного покрова – 20 сантиметров отмечена в городе Махтумкули (ранее Кара-Кала). В Ашхабаде этот показатель достиг 5 сантиметров, в Дашогузе – 2 сантиметра, в Туркменбаши – 0,5 сантиметра.

После аномальных морозов, с 17 марта температура в Туркменистане снова начнет резко расти и к 18 марта превысит +20 градусов по всей территории страны. В Ашхабаде 18 марта ожидается потепление до +24…+26.

«Температурные качели» начавшиеся в январе этого года, когда резко наступающие аномальные холода сменяются таким же стремительным потеплением, привели к тому, что многие фруктовые деревья зацвели уже в середине февраля – на 3-4 недели раньше обычного. Также в Туркменистане на месяц раньше высадили картофель. Опустившиеся после этого на страны региона морозы могут привести к значительной потере урожаев, отмечает издание.