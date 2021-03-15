В Узбекистане женщина убила и сожгла двух детей, заставших её в момент кражи

CentralAsia (UZ) - В Пайарыкском районе Самаркандской области женщина убила двух несовершеннолетних детей, которые стали свидетелями совершаемого ею ограбления. Об этом сообщает издание Samtur.uz со ссылкой на телеграмм-канал областной прокуратуры.



Как сообщается, 14 марта текущего года жительница района обратилась с заявлением в правоохранительные органы о пропаже своих несовершеннолетних детей 2007 и 2013 годов рождения, и попросила оказать содействие в их розыске.

Оперативники в одном из дворов по соседству обнаружили сожженные тела пропавших детей.

Было установлено, что 13 марта в дом к М. Т. с целью ограбления проникла ее знакомая О.Т. Женщина воспользовалась тем, что в доме никого не было, и приступила к поиску денег и ценностей.

Сообщается, что в это время сыновья М.Т. вернулись из школы и невольно стали свидетелями преступления, которое совершала женщина. "Обманным путем О.Т. отвела детей к себе во двор и нанесла им смертельные травмы по головам и шеям штыковой лопатой. Убив их, она сбросила тела в 50-сантиметровую яму, обложила досками, сожгла трупы и закопала останки", - отмечают СМИ.

Подозреваемая в преступлении задержана. Возбуждено уголовное дело по статье 97 УК ("Убийство").