В селах Таджикистана женщины научились выкладывать экономную печь (видео)

CentralAsia (TJ) - В Бободжон Гафуровском районе Таджикистана женщины научились укладывать ошдон – национальную печь для приготовления пищи.

Для этого они прошли обучение в рамках пилотного проекта общественной организации «Нури Умед» по поддержке одиноких женщин, сообщает издание Your.tj.

Мастерицы ходят по домам уязвимых семей и бесплатно укладывают у них во дворе малогабаритные и экономичные печи, чтобы женщинам не было затратно готовить пищу с использованием альтернативных источников энергии – дров, угля и кизяка.

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