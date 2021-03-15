Эффект от бега такой же, как от курения марихуаны, - исследование

CentralAsia (CA) - Эйфория бегуна — ощущение эйфории и снижение тревожности, которая возникает после занятий спортом, вызывается не напрямую эндорфинами. Об этом говорится в новом исследовании Университетского медицинского центра Гамбург-Эппендорф. Это состояние вызывается эндоканнабиноидами, молекулами, которые естественным образом вырабатываются в организме и действуют аналогично каннабису. Исследователи обнаружили это, измеряя различные химические соединения, когда участники ходили и бегали на беговой дорожке, пишет издание Daily Mail.



Авторы отмечают, что даже когда участникам блокировали опиоидные рецепторы, что означало, что эндорфины не могут оказывать влияние на их мозг, они все равно испытывали ту же эйфорию бегуна.



Спорт часто называют лучшим способом улучшить самочувствие и снять стресс. Эйфорию бегуна часто описывают как чувство крайней радости или восторга в сочетании со снижением беспокойства и пониженной чувствительностью к боли. Иными словами, если в процессе тренировки вы растянули мышцу, то благодаря эйфории бегуна вы можете боль и не почувствовать, говорится в статье.



В предыдущих исследованиях это состояние связывали с эндорфинами, вырабатывающихся в организме молекул, которые ведут себя аналогично оксиконтину или морфину. Однако в последние годы ученые обнаружили, что также в организме важную роль играет другой тип вырабатываемых молекул — эндоканнабиноиды или ЭКБ. Они могут вызывать эйфорию и снижать тревожность, но также регулируют работу тела и другими способами, над пониманием которых ученые все еще работают, сообщается в публикации.



Новое исследование ученых из Университетского медицинского центра Гамбург-Эппендорф и Медицинского центра Университета Йоханнеса Гутенберга, опубликованное в журнале Psychoneuroendocrinology в прошлом месяце, делает большой шаг в понимании того, как работают эти химические вещества, пишет издание. Новое исследование является продолжением предыдущих исследований, проведенных немецкими учеными на мышах. Исследователи отмечают, что ЭКБ могут легко переходить из кровотока в мозг из-за своей молекулярной структуры, что помогает им влиять на мозг во время физических упражнений. Эндорфины, с другой стороны, имеют другую структуру и не могут так легко преодолевать этот барьер.



Так, для нового исследования ученые набрали 63 человека, которые регулярно бегают или выполняют другие упражнения на выносливость. Половине этих участников давали препарат, блокирующий опиоидные рецепторы, а это означает, что эндорфины не смогли бы повлиять на их мозг во время тренировок. Нейрохимическая активность каждого человека в исследовании замерялась дважды: один раз во время бега и один раз во время ходьбы. Все тесты проводились на беговой дорожке, чтобы исследователи могли гарантировать, что все тренируются в одинаковом темпе.



Исследователи измерили химический состав крови каждого бегуна до и после тренировки. Они также попросили участников записать, как они себя чувствуют, используя стандартные шкалы для оценки уровня тревожности. После бега у участников отмечалась повышенная эйфория и снижение тревожности. Не было существенной разницы между группой, принимавшей блокаторы опиоидов, и группой плацебо, что означает, что эндорфины не оказывали никакого влияния. Зато исследователи зафиксировали более высокие уровни ЭКБ. Как и в случае с мышами из их предыдущего исследования, бегуны естественным образом испытывали эйфорию во время тренировок.