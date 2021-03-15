Двое жителей Москвы получили по 5 лет колонии за нападение на гражданина Узбекистана на национальной почве

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CentralAsia (UZ) - Красногвардейский районный суд Петербурга приговорил к лишению свободы двух фигурантов дела о нападении на гражданина Узбекистана на почве национальной неприязни в сентябре 2019 года, сообщает 15 марта объединенная пресс-служба судов города.

Обвиняемый Владислав Смоликов получил наказание в виде пяти лет лишения свободы, его соучастнику Роману Кулеву назначено пять лет два месяц заключения. Отбывать наказание фигуранты будут в колонии строгого режима, сообщает пресс-служба.

Суд установил, что Смоликов и Кулев, испытывая нетерпимость к людям неславянской внешности, в ночь на 17 сентября 2019 года около одного из домов по Среднеохтинскому проспекту напали с аэрозольным баллончиком и туристическим ножом на незнакомого им гражданина Узбекистана. Иностранец был госпитализирован в тяжелом состоянии.

Во время обыска в квартире Кулева в Москве полицейские обнаружили пригодный для стрельбы пистолет, который хозяин хранил без разрешения.

При поступлении дела в суд Смоликову и Кулеву вменялась покушение на убийство. Позже действия задержанных переквалифицировали по статье "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью".

По данным источника "Интерфакса", на момент совершения преступления Кулеву было 24 года, он учился на шестом курсе МГТУ имени Баумана. Смоликову в сентябре 2019 года было 18 лет, он не учился и не работал.