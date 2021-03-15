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  15 марта 2021
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Алматы могут закрыть на карантин из-за коронавируса

CentralAsia (KZ) -  Главный государственный санитарный врач Алматы Жандарбек Бекшин сегодня провел онлайн брифинг по ситуации с коронавирусом в городе.

По его словам, в Алматы с каждым днем растет число заражений. Во время брифинга он рассказал, при каких условиях город могут полностью закрыть на карантин и объявить локдаун.

«На сегодня мы имеем 3400 коек, загруженность которых не превышает 40%. При этом мы имели 7 тыс. резервных коек, но резервы тоже могут исчерпаться. Если мы будем иметь госпитализацию 5 тыс. в сутки, то за один инкубационный период мы полностью займем все койки. Этого нельзя допустить. Если будет по 300 госпитализаций в сутки, то, конечно же, город будет закрываться на локдаун. Если не принять меры, придется полностью нам закрываться. Сейчас еще не поздно, нельзя упустить момент», - сказал Бекшин.

Он добавил, что в случае локдауна могут запретить работу торговых комплексов, также может быть введен запрет на общепит, торговлю и сферу услуг.

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