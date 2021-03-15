[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  15 марта 2021
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Ашхабаде состоится международный нефтегазовый инвестиционный форум

CentralAsia (TM) -  12-13 мая 2021 года в Ашхабаде пройдет Международный форум по привлечению инвестиций в нефтегазовый сектор Туркменистана, приуроченный к 30-летнему юбилею независимости страны.

Мероприятие пройдет как в традиционном формате, так и в режиме онлайн. Данный подход будет применяться и для организации встреч с руководством нефтегазового сектора Туркменистана на полях форумах, сообщили местные СМИ.

Основными темами обсуждения станут мировые и региональные тенденции развития топливно-энергетического сектора, реализация региональных проектов в данной сфере, в том числе строительство газопровода ТАПИ. Особое внимание будет уделено вопросам привлечения инвестиций в туркменский сектор Каспийского моря и перспективы газохимических проектов.

В ходе форума запланированы презентации и панельные сессии для обмена опытом и информирования участников о состоянии ключевых проектов, которые в настоящее время реализуются в нефтегазовом секторе Туркменистана с участием руководителей и представителей государственных структур Туркменистана, ведущих нефтегазовых компаний мира, крупнейших международных организаций и финансовых институтов.

Организаторами выступают Государственные концерны «Туркменгаз» и «Туркменнебит», Госкорпорация «Туркменгеология», а также Министерство финансов и экономики Туркменистана в партнерстве с ХО «Туркмен Форум» при поддержке британской компании GaffneyCline.

print
  • «Аватар» вновь стал самым кассовым фильмом в истории кинематографа
  • В Узбекистане за сутки выявили 111 новых случаев коронавируса
  • Таджикские СМИ сообщают о скором возобновлении работы двух КПП на границе с Кыргызстаном


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2021.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com