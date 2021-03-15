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  15 марта 2021
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В Москве представят текстильные куклы из Туркменистана

CentralAsia (TM) -  Недавно в Ашхабаде завершила свою работу передвижная выставка традиционных японских кукол «нинге», вызвавшая большой интерес у жителей столицы Туркменистана.

Большая экспозиция разнообразных кукол будет представлена в Москве, на Международном фестивале культур «Восточный базар «Тюбетейка», который стартует 8 апреля, сообщает издание "Ориент".

Свои работы презентуют на выставке мастерицы из Туркменистана и Узбекистана.

Восточные авторские куклы – изделия рукодельниц Бахар Дурдыевой, Бахтыгуль Аннакулиевой и Надежды Колесниковой. Благодаря своим работам мастерицы прославились далеко за пределами своих стран.

В рамках международного фестиваля «Восточный базар «Тюбетейка» пройдет распродажа некоторых предметов декоративно-прикладного искусства. Приобрести в частные коллекции можно будет и кукол в костюмах народов мира.

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