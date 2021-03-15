В Индии за сутки зафиксировано рекордное число зараженных COVID-19

CentralAsia (CA) - В Индии за сутки зафиксирован 26 291 новый случай заражения коронавирусом, что является рекордным показателем за этот год.



По данным Министерства здравоохранения Индии, последний раз суточное количество заражений в стране превышало 26 тыс. 20 декабря 2020 года.



СМИ отмечают, что более половины случаев заражения приходится на штат Махараштра.



Кроме того, в стране за сутки зафиксировали 118 летальных исходов среди инфицированных.



Как пишет «Интерфакс», из-за всплеска случаев COVID-19 власти Махараштры на прошлой неделе ввели локдаун в эпидемиологически неблагоприятном округе Нагпур. В остальных округах штата соблюдаются ряд ограничений, в частности, введен ночной комендантский час и закрыты рынки.



Рост случаев инфицирования отмечается еще в шести штатах - Керале, Пенджабе, Карнатаке, Гуджарате, Тамилнаде и Мадхья-Прадеш.



Таким образом, всего в стране на данный момент коронавирусом болеют 219 262 человека.

