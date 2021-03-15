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  15 марта 2021
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В Индии за сутки зафиксировано рекордное число зараженных COVID-19

CentralAsia (CA) -  В Индии за сутки зафиксирован 26 291 новый случай заражения коронавирусом, что является рекордным показателем за этот год.

По данным Министерства здравоохранения Индии, последний раз суточное количество заражений в стране превышало 26 тыс. 20 декабря 2020 года.

СМИ отмечают, что более половины случаев заражения приходится на штат Махараштра.

Кроме того, в стране за сутки зафиксировали 118 летальных исходов среди инфицированных.

Как пишет «Интерфакс», из-за всплеска случаев COVID-19 власти Махараштры на прошлой неделе ввели локдаун в эпидемиологически неблагоприятном округе Нагпур. В остальных округах штата соблюдаются ряд ограничений, в частности, введен ночной комендантский час и закрыты рынки.

Рост случаев инфицирования отмечается еще в шести штатах - Керале, Пенджабе, Карнатаке, Гуджарате, Тамилнаде и Мадхья-Прадеш.

Таким образом, всего в стране на данный момент коронавирусом болеют 219 262 человека.

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