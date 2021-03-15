Стартовала 65-сессия Комиссии ООН по положению женщин

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CentralAsia (CA) - На сегодняшний день в мире только 10 женщин — глав государств и 13 премьер-министров. В 119 странах женщин-руководителей не было никогда. При нынешних темпах гендерного паритета на вершине власти не удастся достичь в течение еще 130 лет, заявил Генеральный секретарь ООН в своем докладе делегатам 65-й сессии Комиссии ООН по положению женщин, которая стартовала в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке на этой неделе.



Как сообщает Центр новостей ООН, основные темы 65-й сессии: «всестороннее и реальное участие женщин в общественной жизни» и в процессах принятия важных решений, а также ликвидация насилия на гендерной почве.



Отметив, что с 1995 года доля женщин в парламентах выросла вдвое, глава ООН подчеркнул, что мужчины все еще занимают 75% всех депутатских мест. Женщин мало в местных органах власти, в частности среди мэров.



Говоря о проблеме насилия, глава ООН привлек внимание к случаям нападений на женщин, занимающихся политикой. «Известны случаи, когда женщин-политиков убивали при исполнении ими своих обязанностей, когда им приходилось уходить с должности после угроз расправы или отказываться участвовать в выборах в связи с запугиваниями», - говорится в докладе.



Нынешняя сессия Комиссии продлится до 26 марта. Одна из ее тем – борьба с сексуальными надругательствами и домогательствами. Заседание по этому вопросу состоится 17 марта. В повестке дня много других вопросов, в том числе – положение женщин в спорте и их роль в борьбе с пандемией.



Комиссия по положению женщин занимается обзором осуществления международных стандартов по защите и продвижению прав женщин и разработкой предложений по их надлежащему выполнению. В состав Комиссии входят 45 государств-членов ООН, избираемых сроком на четыре года. В настоящее время в их числе — Грузия, Казахстан и Россия.



Выступать на ее сессиях Комиссии могут все государства-члены ООН. Однако принимать решения и резолюции могут только государства, входящие в ее состав.



Комиссия была учреждена через год после создания ООН. В 1975 году в Мексике прошла первая в истории Всемирная женская конференция. А 18 декабря 1979 года Генеральная Ассамблея ООН приняла Конвенцию о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин. К настоящему времени ее ратифицировали почти все государства мира. О реализации ее положений они отчитываются перед специально созданным для этих целей Комитетом ООН.



В 1995 году в Пекине состоялась Четвертая всемирная конференция, на которой была принята Пекинская платформа действий по улучшению положения женщин. В ней были определены 12 важнейших направлений деятельности по решению проблем женщин. В их числе — борьба с бедностью и нищетой среди женщин, с дискриминацией в области образования и здравоохранения, решение проблемы неравного представительства женщин в структурах власти.

