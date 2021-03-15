В Нидерландах на фоне пандемии начались парламентские выборы

CentralAsia (CA) - Сегодня начались выборы в нижнюю палату парламента Нидерландов. Голосование будет проводиться три дня, как сообщает Euronews, это сделано для того, чтобы вначале на избирательных участках побывали те, кого относят к группам риска, а в среду отдать гражданский долг смогут остальные избиратели.



Нынешняя предвыборная кампания в королевстве — первая в государстве-члене ЕС, которая проходит на фоне пандемии коронавируса.



Хотя именно правительства действующего премьер-министра Марка Рютт и ввело локдаун, шансы на получение большинства мандатов его Народной партией за свободу и демократию значительно выше, чем у соратников известного консерватора и евроскептика Герта Вилдерса, передает телеканал.



Наблюдатели отмечают, что в данной ситуации именно Рютте по праву победителя, скорее всего, будет вновь поручено формировать кабинет министров.



В этом году для участия в выборах зарегистрировано 37 партий и движений, свое волеизъявление смогут высказать не менее 13 миллионов избирателей.

