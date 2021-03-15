В Италии запретили применение 250 тыс. доз вакцины AstraZeneca

CentralAsia (CA) - Объем запрещенной к применению в Италии партии вакцины AstraZeneca составляет 250 тысяч доз, заявил президент Итальянского агентства по лекарственным средствам (Aifa) Джорджо Палу, передает РИА Новости.

Известный вирусолог подчеркнул, что по завершении проверок партия препарата вновь получит разрешение.



Три летальных исхода вскоре после прививки от коронавирусной инфекции с использованием препарата АstraZeneca были зафиксированы на Сицилии. Они изучаются следственными органами Италии. На минувшей неделе Aifa сообщило, что запретило использование в стране доз из партии ABV2856 «в качестве меры предосторожности» до выяснения всех обстоятельств.



Премьер-министр страны Марио Драги позднее указал, что итальянские медицинские власти не нашли доказательства связи между применением данной вакцины и смертью нескольких граждан. Применение вакцины от британо-шведской компании из других ее партий в Италии продолжается.



«Речь идет о партии в 500 тысяч доз, из которых 250 тысяч были доставлены в Италию, а 170 тысяч были введены без серьезных побочных эффектов. Каждый год тромбоэмболия (закупорка сосудов) поражает примерно одного человека на тысячу жителей. Среди молодежи эта цифра возрастает до одного случая на 10-100 тысяч жителей», - сказал глава Aifa.



По его словам, страх перед вакцинацией и необоснованные заявления ставят под угрозы стратегию борьбы с коронавирусной инфекцией.