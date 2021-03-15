Мирзиеев и Токаев поздравили друг друга с Наврузом

CentralAsia (UZ) - В понедельник, 15 марта, состоялся телефонный разговор президента Узбекистана Шавката Мирзиёева и лидера Казахстана Касым-Жомарта Токаева, сообщила пресс-служба главы государства.

Главы государств обменялись мнениями о ситуации в Центральной Азии, подтвердили обоюдное стремление к масштабному, продуктивному сотрудничеству с целью обеспечения безопасности, стабильности и процветания региона.

Правительства двух государств продолжат согласованную работу по решению узловых вопросов взаимного торгово-экономического, гуманитарного сотрудничества, сообщает пресс-служба главы Казахстана.

Касым-Жомарт Токаев выразил благодарность узбекскому лидеру за соболезнования по поводу жертв авиакатастрофы под Алматы.

Президенты обменялись поздравлениями по поводу наступающего праздника Навруз, высказали пожелания благополучия народам Казахстана и Узбекистана.