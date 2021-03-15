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  16 марта 2021
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Несколько школ Ташкента вновь переводят на онлайн-обучение

CentralAsia (UZ) -  В целях предотвращения распространения коронавируса некоторые школы Ташкента поэтапно переводятся на дистанционное обучение, сообщает 15 марта пресс-служба Министерства народного образования Узбекистана.

"Исходя из полномочий региональных властей по реализации мер по предотвращению распространения коронавируса, некоторые школы Ташкента поэтапно переходят на дистанционную форму обучения", - отмечается в сообщении МНО.

Информация о переходе школ на дистанционную форму обучения будет предоставляться непосредственно администрацией школы.

Ученики школ, переведенные на дистанционную форму обучения, могут осваивать занятия через телеуроки проекта «Онлайн-школа».

Ранее сообщалось об усилении карантинных требований в общественном транспорте Ташкента.

С 12 марта в Узбекистане выросло число новых случаев, выявляемых за сутки. Согласно последним данным Минздрава, за сутки, 14 марта, в Узбекистане было зафиксировано самое большое число заболевших коронавирусом за последние месяцы – 111 человек.

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