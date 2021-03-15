Несколько школ Ташкента вновь переводят на онлайн-обучение

- Узбекистан, общество
- 23:00, 15 марта 2021
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CentralAsia (UZ) - В целях предотвращения распространения коронавируса некоторые школы Ташкента поэтапно переводятся на дистанционное обучение, сообщает 15 марта пресс-служба Министерства народного образования Узбекистана.
"Исходя из полномочий региональных властей по реализации мер по предотвращению распространения коронавируса, некоторые школы Ташкента поэтапно переходят на дистанционную форму обучения", - отмечается в сообщении МНО.
Информация о переходе школ на дистанционную форму обучения будет предоставляться непосредственно администрацией школы.
Ученики школ, переведенные на дистанционную форму обучения, могут осваивать занятия через телеуроки проекта «Онлайн-школа».
Ранее сообщалось об усилении карантинных требований в общественном транспорте Ташкента.