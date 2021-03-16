Впервые сомонские врачи вылечили пациентов от коронавируса в Монголии

CentralAsia (MNG) - «Двое из шести человек, проходящих лечение от коронавирусной инфекции в больнице сомона Шилуустэй аймака Завхан, сегодня выздоровели и перешли в домашную изоляцию», - сказали в администрации губернатора аймака, 15 марта.

Это первый случай, когда инфекция COVID-19 лечится в сомонской больнице с локализованным режимом инфекционного контроля.

Сомон, или Сум — наименьшая административно-территориальная единица в Монголии. Всего в Монголии насчитывается 330 сомонов.

Шилуустэй — сомон аймака Завхан в западной части Монголии. Численность населения по данным 2010 года составила 1 715 человек.

Сомон расположен в западной части Монголии. Граничит с соседними сомонами Отгон, Цагаанхайрхан и Цагаанчулуут, а также с соседним аймаком Говь-Алтай. На территории Шилуустэя располагаются горы Их мянган, Сант, Тамгат, Өндөр ягаан, Шилуустэй, протекают реки Төмөрт, Завхан.

В сомоне есть школа, больница.

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