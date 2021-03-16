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  16 марта 2021
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Новая школа открывается в самом густонаселенном районе Улан-Батора

CentralAsia (MNG) -  В субботу министерство образования и науки страны сообщило, что в столице Монголии Улан-Баторе полностью завершено строительство школы, финансируемой Китаем.

Школа, построенная в районе Сонгинохайрхан столицы с помощью правительства Китая, полностью построена и сдана в эксплуатацию. Школа рассчитана на обучение 2 000 детей в две смены.

«Школа, построенная в районе Сонгинохайрхан столицы с помощью правительства Китая, была полностью построена и сдана в эксплуатацию. Это означает, что условия обучения примерно для 2000 детей улучшаются», - говорится в заявлении министерства.

В 2020 году в стране были сданы в эксплуатацию три школы и детский сад, построенные с помощью Китая. Кроме того, в этом году будут сданы в эксплуатацию еще три школы, финансируемые Китаем.

В этом году по всей стране откроется около 100 новых школ и детских садов.

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