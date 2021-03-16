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  16 марта 2021
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Мэр Д.Сумъяабазар возглавит оргкомитет II Восточноазиатских юношеских игр в Улан-Баторе

CentralAsia (MNG) -  15 марта президент Национального олимпийского комитета Монголии (НОК) Н.Тувшинбаяр встретился с губернатором столицы Д.Сумъяабазаром, где обменялся мнениями по вопросам проведения II Восточноазиатских юношеских игр в Улан-Баторе в 2023 году.

По официальному запросу НОК Монголии, губернатор столицы Д.Сумъяабазар был назначен президентом Организационного комитета Восточноазиатских юношеских игр 2023 года в Улан-Баторе.

29 июля 2017 года в Тайчжуне, Тайвань, было подписано трехстороннее соглашение между НОК Монголии, муниципалитетом Улан-Батора и Олимпийским комитетом Восточной Азии, в котором официально говорится о проведении вторых Юношеских Восточной Азии в Улан-Баторе, столице Монголии.

Команды из Монголии, Китая, Республики Корея, Корейской Народно-Демократической Республики, Японии, Макао, Гонконга, Тайваня и Гуама (по приглашению) примут участие в континентальном мультиспортивном мероприятии.

Между прочим, мэр города Улан-Батор Д.Сумъяабазар завоевал золотую медаль на соревнованиях по вольной борьбе Восточноазиатских игр 1997 года, проходивших в Пусане, когда он был спортсменом. А Н.Тувшинбаяр завоевал бронзовую медаль на V Восточноазиатских играх, которые прошли в Гонконге в 2009 году.

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