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  16 марта 2021
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Санитарно-технические средства в госшколах, кабинетах и общежитиях будут улучшены через три года

CentralAsia (MNG) -  Состоялась дискуссия об организации работ по замене выгребных ям на современные санитарно-технические средства в государственных школах, детских садах и общежитиях при финансировании государственного предприятия Erdenet Mining Corporation в рамках его корпоративной социальной ответственности в 2021-2023 годах.

В рабочую группу по мониторингу реализации проекта вошли депутаты Б. Баярсайхан, Ё.Баатарбилэг, Д. Өнөрболор, Ч. Ундрам и Б.Жаргалмаа, члены рабочей подгруппы во главе с государственным секретарем Министерства образования и в дискуссии приняли участие представители науки, соответствующие официальные лица и представители частного сектора.

Государственный секретарь Министерства образования и науки Д.Батбаатар представил ход выполненных работ, а также проект «WASH», совместно реализуемый Mobicom Corporation и World Vision Mongolia, а также проект санитарных сооружений, реализованный в школах, судах и общежитиях в 3 аймаках западного региона.

После презентации некоторых технологий Германии и ЕС, которые могут быть внедрены в Монголии, ученые, исследователи, инженеры и владельцы бизнеса отметили несколько технологий, которые подходят для климата страны.

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