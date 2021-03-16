Санитарно-технические средства в госшколах, кабинетах и общежитиях будут улучшены через три года

CentralAsia (MNG) - Состоялась дискуссия об организации работ по замене выгребных ям на современные санитарно-технические средства в государственных школах, детских садах и общежитиях при финансировании государственного предприятия Erdenet Mining Corporation в рамках его корпоративной социальной ответственности в 2021-2023 годах.

В рабочую группу по мониторингу реализации проекта вошли депутаты Б. Баярсайхан, Ё.Баатарбилэг, Д. Өнөрболор, Ч. Ундрам и Б.Жаргалмаа, члены рабочей подгруппы во главе с государственным секретарем Министерства образования и в дискуссии приняли участие представители науки, соответствующие официальные лица и представители частного сектора.

Государственный секретарь Министерства образования и науки Д.Батбаатар представил ход выполненных работ, а также проект «WASH», совместно реализуемый Mobicom Corporation и World Vision Mongolia, а также проект санитарных сооружений, реализованный в школах, судах и общежитиях в 3 аймаках западного региона.

После презентации некоторых технологий Германии и ЕС, которые могут быть внедрены в Монголии, ученые, исследователи, инженеры и владельцы бизнеса отметили несколько технологий, которые подходят для климата страны.

Коронавирус в Монголии

Карта распространения