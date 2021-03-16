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  16 марта 2021
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145 граждан Монголии вернулись на родину из разных стран транзитным рейсом

CentralAsia (MNG) -  Вчера вечером самолет национального авиаперевозчика «МИАТ», совершивший очередной чартерный рейс по вывозу своих граждан из Токио (Япония), приземлился в международном аэропорту Буянт-Ухаа в 20:25 часов по местному времени.

Этим самолетом на родину вернулись 145 граждан, находившихся не только в Японии, но и в США, Мьянме, Южном Судане, Республике Конго и Таиланде.

Среди них находились 24 семья с малолетними детьми, один пожилой человек и 3 беременные женщины и граждане с различными уважительными причинами.

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