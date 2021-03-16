Медно-золотой рудник Оюу-Толгой в Монголии приостанавливает поставки из-за коронавируса

CentralAsia (MNG) - Монгольский медно-золотой рудник Оюу-Толгой приостановил поставки вчера 15 марта, после того, как рабочий заразился Covid-19.

Оюу-Толгой расположен в южной части Монголии, в районе Гоби, и большая часть медных концентратов отгружается на плавильные заводы на северо-западе Китая наземным транспортом. Пока неясно, когда возобновятся поставки по проекту.

Меры по снижению риска сбоев в цепочке поставок, связанных с Covid-19, в портах северного Китая могут быть реализованы в ближайшее время, сказал представитель по импорту.

«Если в китайских портах будут предприняты какие-либо строгие или дополнительные меры, это еще больше снизит расходы на обработку медных концентратов и сборов переработки (TC / RCS)», - сказал чиновник.

Последний тендер Оюу-Толгой был завершен две недели назад на TC по цене 30 шиллингов за тонну с китайским плавильным заводом. В грузе медных концентратов содержится 35 г золота.

Закупки нескольких других марок чистых стандартных медных концентратов китайскими медеплавильными заводами были заключены на TC по цене 30 шиллингов за тонну в течение последних двух недель. Это сопоставимо с высокими ценами в 40 долларов за тонну в конце декабря.

Цены на торгах, заключенных между рудниками и трейдерами, упали до 20 шиллингов за тонну и 10 шиллингов за тонну за последние две недели.

В 2020 году компания Оюу-Толгой произвела 50 200 тонн медного концентрата на своих карьерах, что на 2% больше, чем в 2019 году из-за более высоких содержаний. Ожидается, что эксплуатация подземной секции «Панель 0» начнется в октябре 2022 года.

Ожидается, что производство медных концентратов на руднике достигнет среднего пика в 480 000 т / год с 2028 по 2036 год.

Оюу-Толгой совместно принадлежит правительству Монголии с долей в 34% и канадскому производителю меди Turquoise Hill Resources, которому принадлежит 66%. Британо-австралийская компания Rio Tinto владеет 50,8% акций Turquoise Hill Resources.

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