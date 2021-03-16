Разработаны системы цифровой прослеживаемости, удостоверяющие особые качества продукции животноводства кочевников Монголии

CentralAsia (MNG) - На протяжении веков кочевые пастухи Монголии накопили богатый опыт и знания в своем стремлении поддерживать гармоничное сосуществование с хрупкой и чувствительной экосистемой сухих и полусухих пастбищ. Однако из-за чрезмерного выпаса и ухудшения состояния пастбищ эта экосистема сейчас находится в опасности.

В долгосрочной перспективе серьезная деградация пастбищных угодий может привести к резкому сокращению доходов как для пастухов, так и для Монголии, поскольку сельское хозяйство, включая животноводство, является вторым столпом национальной экономики. В рамках комплексного подхода к решению этой сложной проблемы, 15-летний проект «Зеленое золото и здоровье животных», финансируемый Швейцарским агентством по развитию и сотрудничеству (SDC), разработал систему полного отслеживания под названием «Ответственные кочевники».

Доля SDC в собственности на 3 своих цифровых модуля: Информационная система по благополучию животных, система планирования управления стадом и система отслеживания поставок молока вчера 15 марта, переданы Министерству продовольствия, сельского хозяйства и легкой промышленности Монголии.

Эти системы отслеживания предоставляют заинтересованным сторонам инструменты, позволяющие оценить передовой опыт кочевого животноводства; дать им возможность получать сырье для животноводства от кочевых пастухов, которые поддерживают здоровые пастбищные угодья и ответственно относятся к своему скоту. Кроме того, они продвигают цепочку создания стоимости животноводческой продукции, которая стимулирует улучшение ухода за животными и землепользования.

1. Информационная система по благополучию животных

Информационная система о благополучии животных была разработана для разработки структуры и методологии обмена информацией между провинциальными и местными пастушескими организациями, занимающимися животноводством, а также для повышения их способности своевременно получать и контролировать информацию о благополучии животных, открывая путь для цифровизация животноводства.

Показатели благополучия животных выбираются после консультаций с пастухами и местными специалистами на основе лучших местных практик и традиционных знаний, а также высокой устойчивости местных пород домашнего скота к климатическим условиям и условиям пастбищных угодий страны.

2. Система планирования управления стадом

В то время как количество скота превышает вместимость пастбищ, с одной стороны, а качество и ценность домашнего скота и производных продуктов снижается с точки зрения производительности и производительности, новая веб-система планирования управления стадом представляет собой важно и своевременно двигаться к прогрессу.

Принятие Системы планирования управления стадом открывает множество возможностей и практических приложений для планирования животноводства на научно-обоснованной и комплексной основе. Например: регулировка размера стада в соответствии с пропускной способностью пастбищных угодий.

3. Система снабжения и отслеживания молока

Система снабжения и отслеживания молока была разработана и предназначена для того, чтобы связать оленеводов и молочных фермеров с новыми рынками, подтверждая происхождение и качество их сырья.

Система снабжения и отслеживания молока позволяет производителям регистрировать молоко, поставляемое на перерабатывающие предприятия, и предоставляет потребителям информацию о качестве и безопасности молока, охватывающую всю цепочку поставок молока - от пастухов и молочных ферм до конечных потребителей.

Эта система была расширена и используется восемью отечественными молокоперерабатывающими компаниями, выбранными для реализации программы субсидирования молока пастухам, молочным фермерам и предприятиям интенсивного сельского хозяйства. В результате более 2500 скотоводов и молочных фермеров, зарегистрированных в системе, получают государственные субсидии на закупку отслеживаемого высококачественного молока, поставляемого перерабатывающим компаниям.

Система обеспечивает коммерческое снабжение молоком и молочными продуктами, которые содержат информацию о состоянии пастбищных угодий, благополучии животных, здоровье животных, качестве животноводческого сырья, условиях окружающей среды и информацию об ответственности пастухов и молочных фермеров.

Коронавирус в Монголии

Карта распространения