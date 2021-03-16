Видео — «Straight Outta Ulaanbaatar»: портрет растущей хип-хоп сцены Монголии

CentralAsia (MNG) - В 1996 году молодой поэт из Монголии Мөнх-Эрдэнэ Төгсжаргал впервые услышал американский хип-хоп.

Четыре года назад правительство Монголии, ориентированное на Советский Союз, пало, открыв страну для новой волны культурного импорта. Ослабление государственной цензуры ознаменовало новую эру свободы слова. Это также означало, что G-фанк, бум-бап и гангстерский рэп вскоре появились в эфире, в том числе трек, который произвел неизгладимое впечатление на тогда еще юного Мөнх-Эрдэнэ.

«Я понял, что могу поместить свои стихи в ритм, как они, и начал писать рэп», - рассказал он в интервью из своей студии в Улан-Баторе.

Выросший в одном из бедных юрточных районов Улан-Батора, Мөнх-Эрдэнэ мог сопереживать городским невзгодам, о которых говорится в музыке, которую он боготворил. Состоящие в основном из полупостоянных палаток (или гэр, монгольское слово для обозначения юрт), эти обширные поселения за пределами города с 1990 года увеличились в размерах втрое, поскольку традиционно кочевое население переманивается в столицу.





Большинство семей с низкими доходами в округе полагаются на дровяные печи — или, до запрета в 2019 году, на угольные печи, — что загрязняет воздух города, где зимние температуры регулярно опускаются ниже - 20 градусов по Фаренгейту. В детстве Мөнх-Эрдэнэ ходил по несколько километров в день за водой.

«У нас не было студии звукозаписи - их было очень мало и (они были) очень дороги. Начало моей рэп-карьеры было очень тяжелым», - сказал он. «У нас не было возможности зарабатывать хорошие деньги, делать высококачественные аудио и видео или работать с крупными компаниями. Телевидение и радиостанции блокировали нашу музыку и видео. Они думали, что хип-хоп — это плохо», - добавил он.

Теперь, более двух десятилетий спустя, 37-летний мужчина, профессионально известный как Big Gee, является одним из самых известных MC страны. Постоянно фигурирующий на монгольском телевидении и даже звезда рекламы KFC, он — сильно татуированный, управляющий спортивным автомобилем олицетворение хип-хоп сказки «из грязи в богатство».

Но он и рэп-сообщество Монголии малоизвестны за пределами страны, не имеющей выхода к морю. Отчасти это побудило британского фотографа и режиссера Алекса де Мора запечатлеть некоторых ярких персонажей сцены в документальном фильме и книге «Straight Outta Ulaanbaatar», в которых рассказывается о некоторых городских съемках и артистах, а также о B-boys, владелец музыкального магазина и татуировщик.

«Когда большинство людей думают о Монголии, они думают о больших открытых пространствах, и, возможно, они слышали о двугорбом верблюде или видели людей, разъезжающих на лошадях ... но они никогда не думают о современной культуре в городской среде», - сказал Де Мора во время видеозвонка из Лондона.

Решение социальных проблем

Описывая себя «помешанным на музыке и субкультурах», Де Мора ранее фотографировал известных американских рэперов, таких как Pusha T, MF Doom и членов клана Wu-Tang Clan. Он часто избегает шаблонных фотографий в стиле хип-хоп, и этот подход поддерживался во время его поездки в Монголию на собственные средства. Хотя на некоторых снимках изображены местные рэперы, выставляющие напоказ свои украшения или позирующие в своих автомобилях или на них, многие из них более теплые и игривые, чем обычно диктует жанр.

Big Gee, фотография которого изображена на обложке книги Де Мора, также является центральной фигурой и рассказчиком документального фильма. Проблемы, которые он рассматривает, рассказывают более широкую историю о проблемах жизни в Улан-Баторе.

«В Монголии у нас много проблем - социальные проблемы, безработица, алкоголизм, коррупция и многие другие», - сказал Мөнх-Эрдэнэ CNN, добавив: «Правительство не заботится о монгольском народе, они просто заботятся о себе».

Рэпер известен тем, что высказывается о коррупции и злоупотреблении властью. Но если эти темы являются общими для хип-хопа во всем мире, то многие другие темы, о которых он рассказывает, относятся к его родине: борьба в юрточном районе и гордость своей монгольской родословной (на Мөнх-Эрдэнэ вытатуировано слово «монгол» традиционным шрифтом под левым глазом).

И, как и во многих монгольских народных песнях, в его музыке есть еще одна важная тема: природа.

«Я написал несколько песен о защите природы (и у меня есть одна под названием) «Оставь мою страну нам». В чем настоящее богатство? Деньги? Золото? На мой взгляд, это не деньги, не золото, не блестящие вещи, не большие цепи или большие машины. Настоящее богатство — это люди и чистая природа».

Портрет города

Соответственно, природа также является центральным персонажем на фотографиях Де Мора. Горы, песчаные дюны и — в незагрязненные дни — голубое небо в Улан-Баторе всегда рядом. На одном кадре Big Gee держит орла и гордо сидит на спине бактрийского верблюда; другие заменяют городские фоны, типичные для хип-хоп-фотографии, на огромные, пустые пейзажи на окраинах города.





«Не зря они называют Монголию «страной голубого неба», - сказал Де Мора. «Это то, что делает сами фотографии очень яркими. Я никогда в жизни не видел столько солнца и голубого неба».

Хотя проект Де Мора исходит из перспективы определенной субкультуры, на самом деле это общий портрет монгольской столицы. Его фотографии рисуют более широкую картину разнообразных жителей города, включая детей, играющих на улицах, и пожилого аккордеониста.

Между тем, в документальном фильме кадры рэперов перемежаются кадрами фресок в советском стиле, фотороботов, публичных статуй и дымовых труб. Сочетание английских граффити и кириллических знаков намекает на то, что в городе действуют различные культурные силы.

Помимо песни молодого монгольского рэпера Маберранта, сыгранной во время заключительных титров, в саундтреке скорее использованы народные инструменты, звуки ветра и природные звуки, чем хип-хоп.

«Я не хотел, чтобы люди смотрели фильм и судили людей по музыке», - сказал Де Мора. «Я хотел, чтобы они посмотрели фильм и поняли город, личность людей и место ... Это всегда был портрет города и культуры в городе. Это никогда не будет критикой или обзором музыки».

автор: Оскар Холланд, источник: CNN

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