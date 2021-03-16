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  16 марта 2021
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Монголия выполнит рейс Улан-Батор — Нур-Султан — Улан-Батор

CentralAsia (MNG) -  Монгольская авиакомпания «Хунну Эйр» выбрана для выполнения полетов по маршруту Улан-Батор — Нур-Султан — Улан-Батор в соответствии с Межправительственным соглашением о воздушном сообщении между двумя странами.

В связи с этим казахстанская сторона выразила готовность оказать необходимую поддержку «Хунну Эйр» для выполнения полетов.

Монголия и Казахстан договорились в ближайшее время подписать монголо-казахстанское межправительственное соглашение о сотрудничестве в области авиационного поиска, спасания и оказания помощи, а также расширить сотрудничество в области автомобильного и железнодорожного транспорта.

«Хунну Эйр» — монгольский частный авиаперевозчик, специализирующий на осуществлении пассажирских рейсов внутри национальной территории, в РФ и КНР с 2011 года. Аэропорт базирования — «Чингисхан» (Улан-Батор). Маршрутная сеть «Хунну Эйр» к июлю-2017 насчитывала 8 регулярных маршрутов, охватывавших 14 городов Монголии, КНР и РФ.

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