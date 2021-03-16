На рынках Ташкента усилили карантинные меры

- Узбекистан, общество
- 9:13, 16 марта 2021
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CentralAsia (UZ) - На рынках и в торговых центрах столицы Узбекистана усилены карантинные требования, сообщает пресс-служба администрации Ташкента.
Данное решение было принято в холе состоявшегося специального заседания под руководством Джахонгира Артикходжаева. Согласно сообщению, на всех рынках и торговых центрах столицы будет контролироваться наличие медицинских масок у граждан. Данную процедуру будут проводить администрация определенного рынка, Государственная инспекция санитарно-эпидемиологического надзора, Национальная гвардия Узбекистана и МВД.
Сообщается, что у входа на территорию базаров у входящих будут проверять наличие медицинских масок, температуру тела инфракрасными термометрами (тепловизорами) и дезинфицировать руки антисептиками.
Помимо того, совместно с сотрудниками ответственных ведомств налажено проведение дезинфекционных работ на рынках и в торговых центрах, а также контролируется, чтобы торговля осуществлялась продавцами исключительно в медицинских масках и перчатках.