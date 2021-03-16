Сенат Узбекистана одобрил уголовную ответственность за призывы к массовым беспорядкам

CentralAsia (UZ) - Сенат Узбекистана одобрил законопроект, который предусматривает уголовную ответственность за призывы к массовым беспорядкам, сообщили местные СМИ.

В статье 244 "Массовые беспорядки" УК Узбекистана появится пункт о публичных призывах к неподчинению законным требованиям представителя власти, массовым беспорядкам и насилию над гражданами. За это грозит штраф в размере от 100 до 300 базовых расчетных величин либо исправительные работы до 2 лет, либо ограничение свободы от 3 до 5 лет, либо лишение свободы от 3 до 5 лет.

Такие же действия, совершенные по предварительному сговору группой лиц или с использованием СМИ и интернета, будут наказываться штрафом от 300 до 400 базовых величин, либо исправительными работами от 2 до 3 лет, либо лишением свободы от 5 до 10 лет.

Поправки внесены и в Кодекс об административной ответственности Узбекистана. Публичные призывы к неисполнению или нарушению законодательства, в том числе с использованием СМИ и интернета, предусматривают наказание в виде штрафа от 60 до 80 базовых расчетных величин.

Согласно поправкам, владельцы сайтов и блогеры обязаны не допускать использование своих сайтов и страниц в интернете для размещения призывов к массовым беспорядкам, насилию над гражданами, участию в митингах, ложной информации, а также информации, выраженной в "неприличной форме" и демонстрирующей неуважение к обществу, государству и госсимволам. Для выявления такой информации они должны мониторить свои страницы и мессенджеры, чтобы удалять ее в случае обнаружения.

На сайте сената указано, что принятие этого законопроекта послужит "устранению и предупреждению публичных призывов к массовым беспорядкам" и распространению "ложной информации, угрожающей общественному порядку или безопасности".

Вероятность призывов к насильственному изменению конституционного строя или пропаганды идей войны, по мнению инициаторов закона, повышается из-за недостаточной правовой культуры, в связи с чем целесообразно, чтобы "все владельцы информации чувствовали ответственность за слово и его последствия".