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  16 марта 2021
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В Монголии за сутки коронавирус выявили у 127 человек

CentralAsia (MNG) -  За минувшие сутки 127 новых случаев заболевания коронавирусом выявлено в Монголии в ходе ПЦР-тестирования 11 183 человек. Об этом сообщили в Минздраве.

Руководитель отдела инфекционного надзора и исследований НИЦИЗ Ж.Байгалмаа уточнила, что 126 новых случаев выявлены среди контактов из очагов инфекции Улан-Батора, 1 выявлен в аймаке Архангай.

Общее количество выздоровевших достигло 3083 человека (+52).

По состоянию на 16 марта количество зарегистрированных случаев коронавируса в Монголии составляет 4210 человек (+127), лечение проходят 1014 пациентов, из них три пациента находятся в критическом состоянии, у 5 — состояние тяжелое, а у оставшихся пациентов болезнь протекает в легкой форме.

Коронавирус в Монголии
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