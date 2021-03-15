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  16 марта 2021
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В Японии объявили, что заказы на Toyota Land Cruiser 200 больше не принимаются

CentralAsia (CA) -  Компания Toyota объявила о прекращении приёма заказов на внедорожник Land Cruiser 200 в Японии. Об этом сообщает BestCarWeb.

Отмечается, что сделано это в преддверии появления на рынке нового поколения Крузака, которое планируется представить в мае.

Сейчас Toyota собирает внедорожники только по уже принятым заявкам — об этом изданию сообщили источники как в самой компании, так и в дилерской среде. Предполагается, что все запланиро­ванные к произ­водству машины сойдут с конвейера ещё до конца марта, после чего биография Land Cruiser 200 окончательно завершится.

В мае японские заводы компании переключатся на сборку внедорож­ников нового поколения — сейчас оно известно под неофициаль­ным обозначе­нием Land Cruiser 300. Примерно в это же время состоится официальная презентация новинки, но предвари­тельную информацию Toyota может начать распространять ещё в апреле.

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