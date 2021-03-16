В Узбекистане могут чувствовать себя счастливыми, зарабатывая $22 000 в год - исследование

CentralAsia (UZ) - Население Узбекистана может чувствовать себя счастливым, зарабатывая 21 960 долларов в год. Об этом сообщает издание Expensiversity, основываясь на результаты исследования, проведенного Университетом Пердью в США.

Учёные университета Пердью (штат Индиана) выяснили оптимальный размер дохода в среднем по миру: $21 960 в год позволят жителю Узбекистана быть полностью довольным жизнью.

Как сообщается, исследователи из Университета Пердью изучали, сколько денег нужно человеку, чтобы чувствовать себя счастливым, в 160 странах мира.

По утверждению исследователей, среди стран Центральной Азии в Туркменистане граждане могут чувствовать себя счастливыми если зарабатывают 50 393 доллара в год. Таджикистанцы могут быть счастливы, если зарабатывают 22 850 долларов, казахстанцы - 14 607 долларов, а кыргызстанцы - 8 997 долларов.

Бермудские острова (143 933 доллара), Австралия (135 321 доллар) и Израиль (130 457 долларов) возглавляют список стран, где счастье стоит «дорого».