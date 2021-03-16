В Казахстане за сутки коронавирус выявлен у 954 человек
CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 954 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. Об этом сообщает оперативный штаб.
В разрезе регионов:
- город Алматы - 297;
- город Нур-Султан - 127;
- Алматинская область - 99;
- Карагандинская область - 92;
- Акмолинская область - 63;
- Западно-Казахстанская область - 51;
- Атырауская область - 48;
- Костанайская область - 47;
- Павлодарская область - 43;
- Жамбылская область - 19;
- Восточно-Казахстанская область - 18;
- город Шымкент - 17;
- Северо-Казахстанская область - 12;
- Актюбинская область - 9;
- Туркестанская область - 9;
- Мангистауская область - 2;
- Кызылординская область - 1.
Таким образом, всего в стране на сегодняшний день выявлено 225 685 случаев коронавируса.
Коронавирус в Казахстане
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