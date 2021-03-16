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  16 марта 2021
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В Казахстане за сутки коронавирус выявлен у 954 человек

CentralAsia (KZ) -  За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 954 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. Об этом сообщает оперативный штаб.

В разрезе регионов:

- город Алматы - 297;

- город Нур-Султан - 127;

- Алматинская область - 99;

- Карагандинская область - 92;

- Акмолинская область - 63;

- Западно-Казахстанская область - 51;

- Атырауская область - 48;

- Костанайская область - 47;

- Павлодарская область - 43;

- Жамбылская область - 19;

- Восточно-Казахстанская область - 18;

- город Шымкент - 17;

- Северо-Казахстанская область - 12;

- Актюбинская область - 9;

- Туркестанская область - 9;

- Мангистауская область - 2;

- Кызылординская область - 1.

Таким образом, всего в стране на сегодняшний день выявлено 225 685 случаев коронавируса.

Коронавирус в Казахстане
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