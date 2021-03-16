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  16 марта 2021
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За сутки в Казахстане от коронавируса выздоровели более 500 человек
// АКИpress

CentralAsia (KZ) -  За прошедшие сутки в Казахстане 539 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, общее количество вылечившихся достигло 207 371 человека, передает оперативный штаб.

В разрезе регионов:

- Нур-Султан - 24 641;

- Алматы - 24 631;

- Восточно-Казахстанская область - 20 403;

- Павлодарская область - 17 945;

- Атырауская область - 17 074;

- Карагандинская область - 14 892;

- Западно-Казахстанская область - 13 878;

- Акмолинская область - 13 658;

- Северо-Казахстанская область - 12 526;

- Костанайская область - 11 826;

- Алматинская область - 10 526;

- Жамбылская область - 5883;

- Шымкент - 5641;

- Туркестанская область - 4237;

- Актюбинская область - 4224;

- Мангистауская область - 3984;

- Кызылординская область - 3821.

Коронавирус в Казахстане
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