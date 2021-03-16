За сутки в Казахстане от коронавируса выздоровели более 500 человек
CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане 539 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, общее количество вылечившихся достигло 207 371 человека, передает оперативный штаб.
В разрезе регионов:
- Нур-Султан - 24 641;
- Алматы - 24 631;
- Восточно-Казахстанская область - 20 403;
- Павлодарская область - 17 945;
- Атырауская область - 17 074;
- Карагандинская область - 14 892;
- Западно-Казахстанская область - 13 878;
- Акмолинская область - 13 658;
- Северо-Казахстанская область - 12 526;
- Костанайская область - 11 826;
- Алматинская область - 10 526;
- Жамбылская область - 5883;
- Шымкент - 5641;
- Туркестанская область - 4237;
- Актюбинская область - 4224;
- Мангистауская область - 3984;
- Кызылординская область - 3821.
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