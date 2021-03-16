За сутки в Казахстане от коронавируса выздоровели более 500 человек

Казахстан, общество

10:26, 16 марта 2021

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// АКИpress CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане 539 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, общее количество вылечившихся достигло 207 371 человека, передает оперативный штаб. В разрезе регионов: - Нур-Султан - 24 641; - Алматы - 24 631; - Восточно-Казахстанская область - 20 403; - Павлодарская область - 17 945; - Атырауская область - 17 074; - Карагандинская область - 14 892; - Западно-Казахстанская область - 13 878; - Акмолинская область - 13 658; - Северо-Казахстанская область - 12 526; - Костанайская область - 11 826; - Алматинская область - 10 526; - Жамбылская область - 5883; - Шымкент - 5641; - Туркестанская область - 4237; - Актюбинская область - 4224; - Мангистауская область - 3984; - Кызылординская область - 3821. Коронавирус в Казахстане Карта распространения