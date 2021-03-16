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  16 марта 2021
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Число заболевших коронавирусной пневмонией в Казахстане снизилось за сутки

CentralAsia (KZ) -  Оперативный штаб Министерства здравоохранения Казахстана опубликовал информацию о заболеваемости пневмонией с признаками коронавирусной инфекции на 16 марта.

Так, за сутки в стране зафиксировано 7 случаев заболевания пневмонией с признаками COVID-19, 1 летальный исход и 166 человек выздоровели.

Всего с 1 августа зарегистрировано: заболевших – 49 817, летальных случаев - 656, выздоровевших - 45 235.

Коронавирус в Казахстане
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