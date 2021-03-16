Европа объявила о начале третьей волны коронавируса

CentralAsia (CA) - На ряд европейских стран обрушилась третья волна заражений коронавирусной инфекцией. В частности о начале новой волны сообщил министр здравоохранения Австрии Рудольф Аншобер, также ситуация ухудшается во Франции, Германии и Италии.



Как пишет издание The Guardian, суточный прирост случаев коронавируса в Европе достиг рекордных показателей с начала февраля, что привело к возобновлению ограничений, комендантского часа и даже фактического локдауна в некоторых странах.



С понедельника половина Италии вновь зажила по строгим правилам карантина во избежание третьей волны коронавируса. Больницы уже не справляются с потоком новых инфицированных

Школы и магазины закрыты в десяти областях. Рестораны работают только на вынос.



А во Франции по словам министра здравоохранения, каждые 12 минут в отделение интенсивной терапии попадает еще один парижанин. Рекордные суточные приросты также зафиксированы в Польше, Венгрии и Чехии.



В преддверии пасхальных каникул жители Германии раскупили билеты на рейсы до Майорки за считанные часы. В самой ФРГ отели не принимают туристов с ноября, но обязательный карантин для тех, кто возвращается с испанских Балеарских островов, отменен.