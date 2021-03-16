За сутки в Узбекистане выявили 65 новых случаев коронавируса

CentralAsia (UZ) - За сутки, 15 марта, количество зарегистрированных случаев коронавирусной инфекции в Узбекистане составляет 80743 (+65).

По данным Минздрава страны, случаи новых заболеваний выявлены в Андижанской (+2), Бухарской (+3), Сурхандарьинской (+2), Хорезмской (1) и Ташкентской областях (+4), а также в городе Ташкенте (+53).

Всего выздоровели 79371 (+40) человек, показатель выздоровления составил 99%.

Из 750 пациентов, которые в настоящее время проходят лечение в медицинских учреждениях, 141 находятся в тяжёлом состоянии и 23 - в крайне тяжёлом.

Днём ранее в стране было выявлено 111 новых случаев коронавируса.

