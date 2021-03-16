В Узбекистане на чартер "Аэрофлота" по $1200 не пустили 29 человек из-за отсутствия справок

- Узбекистан, общество
- 11:14, 16 марта 2021
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CentralAsia (UZ) - На чартерный рейс «Аэрофлота» из Самарканда в Москву не допустили 29 граждан Узбекистана. У них либо отсутствовали справки о результате теста на COVID-19, либо они были подделаны.
В социальных сетях общественный резонанс вызвало видео о том, как некоторых пассажиров не пустили на чартерный рейс авиакомпании “Аэрофлот”, следующий из Самарканда в подмосковный "Шереметьево", стоимостью $1200.
Как сообщает пресс-служба Uzbekistan Airports, «основной причиной отказа российской авиакомпанией в вылете 29 из 131 пассажира было предоставление неполного перечня запрашиваемых документов и их фальсификация».
В Uzbekistan Airports также напомнили, что все документы, необходимые для вылета гражданина Узбекистана в РФ, проверяются и регистрируются в установленном порядке представителями «Аэрофлота». «Международные аэропорты Узбекистана только предоставляют свои услуги во время прибытия и отправления пассажиров», — уточнили в компании.
В настоящее время вылететь из Узбекистана в Россию можно только при наличии справки с отрицательным результатом ПЦР-теста на COVID-19, а также документов, подтверждающих необходимость лечения или воссоединения с семьей.