В Узбекистане на чартер "Аэрофлота" по $1200 не пустили 29 человек из-за отсутствия справок

CentralAsia (UZ) - На чартерный рейс «Аэрофлота» из Самарканда в Москву не допустили 29 граждан Узбекистана. У них либо отсутствовали справки о результате теста на COVID-19, либо они были подделаны.

В социальных сетях общественный резонанс вызвало видео о том, как некоторых пассажиров не пустили на чартерный рейс авиакомпании “Аэрофлот”, следующий из Самарканда в подмосковный "Шереметьево", стоимостью $1200.

Как сообщает пресс-служба Uzbekistan Airports, «основной причиной отказа российской авиакомпанией в вылете 29 из 131 пассажира было предоставление неполного перечня запрашиваемых документов и их фальсификация».

В Uzbekistan Airports также напомнили, что все документы, необходимые для вылета гражданина Узбекистана в РФ, проверяются и регистрируются в установленном порядке представителями «Аэрофлота». «Международные аэропорты Узбекистана только предоставляют свои услуги во время прибытия и отправления пассажиров», — уточнили в компании.

В настоящее время вылететь из Узбекистана в Россию можно только при наличии справки с отрицательным результатом ПЦР-теста на COVID-19, а также документов, подтверждающих необходимость лечения или воссоединения с семьей.