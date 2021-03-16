После испытаний в Узбекистане Китай одобрил четвертую вакцину против COVID-19

CentralAsia (UZ) - Четвертая вакцина против коронавирусной инфекции одобрена Китайской академией наук 15 марта для экстренного использования. Об этом сообщает издание Global Times.



Как сообщается, препарат, созданный с использованием клеток яичников китайского хомячка, разработан группой китайских ученых во главе с академиком Гао Фу, директором Национального центра по контролю и профилактике заболеваний.

22 февраля узбекский законодательный орган утвердил Разрешение на использование вакцины в чрезвычайных ситуациях (EUA) в Узбекистане. Вакцина была одобрена к применению 1 марта. В Узбекистане вакцина признана одной из самых безопасных и эффективных в мире, отмечает издание.

В заявлении академии говорится, что вакцина завершила фазы I и II клинических испытаний в октябре 2020 года. Результаты показали, что после полной прививки не было серьезных побочных реакций. Уровень нейтрализующих антител, продуцируемых вакциной, был сопоставим с уровнем других рекомбинантных белковых вакцин и мРНК-вакцин, используемых в настоящее время во всем мире, что соответствует передовым международным стандартам.

Фаза III клинических испытаний вакцины была запущена в Китае, Узбекистане, Пакистане, Эквадоре и Индонезии в ноябре 2020 года, где была запланирована вакцинация 29000 участников.

В заявлении говорится, что фаза III клинического исследования проходит хорошо, особенно благодаря высокому признанию со стороны Узбекистана, страны, где исследование было впервые начато.