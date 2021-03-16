Для поездки на автобусе из Ашхабада в Дашогуз требуют справки из психдиспансера, - СМИ

CentralAsia (TM) - 1 марта в Туркменистане частично возобновили автобусное и железнодорожное сообщение между регионами. Для поездки на автобусе из Ашхабада в Дашогуз требуют не только справку об отсутствии коронавируса, но также справки из наркологического и психиатрического диспансеров, сообщают Хроники Туркменистана.

«Чтобы получить каждую справку, надо отстоять очередь и заплатить деньги, поэтому я бы не сказала, что теперь можно спокойно взять и куда-то поехать», – отметила жительница столицы.

Что касается внутренних авиарейсов, то для покупки билета по-прежнему требуется пройти специальную комиссию в хякимлике. Сохраняется запрет на перелеты для граждан старше 50 лет. Людям моложе комиссия разрешает выезжать в другой регион при наличии уважительных причин. Это может быть командировка по работе, а также свадьба или похороны близких родственников.

С 1 марта агентство «Türkmenawtoulaglary» («Туркменавтотранспорт») частично восстановило межгородское автобусное сообщение между Ашхабадом и Дашогузом. Автобусы по этому маршруту курсируют два раза в неделю. Рейсы по остальным направлениям не возобновят до 1 апреля.

С началом весны также частично возобновилось железнодорожное сообщение. Агентство «Туркменские железные дороги» запустило поезда из Ашхабада в Туркменабат по средам и из Туркменабата в Ашхабад по четвергам. Отправляющиеся в Ашхабад пассажиры должны сдать анализы на COVID-19.